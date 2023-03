A Ferrari apresentou a versão descapotável do seu elegante Roma, o elegante coupé de duas portas com um habitáculo 2+2 e uma bagageira com 255 litros que, com alguma boa vontade, tanto satisfaz o condutor em busca de emoções fortes, como um família pequena. Esta nova versão mais não faz do que alargar o potencial leque de clientes, pois junta aos atributos do coupé a utilização “apetecível” de um roadster para circular de cabelos ao vento.

O Roma é um dos modelos mais recentes da Ferrari, visando especificamente os clientes que, em condições normais, compravam descapotáveis da Aston Martin ou da Bentley, menos virados para uma condução desportiva e mais em linha com um cliente que deseja aliar luxo e requinte a uma mecânica potente e um chassis eficaz. Ainda assim, sem comprometer a imagem do construtor do Cavallino Rampante. Daí que o modelo reivindique um peso de apenas 1729 kg, o que lhe permite anunciar 3,4 segundos de 0-100 km/h e uma velocidade máxima de 320 km/h.

A revelação do Roma Spider teve lugar em Marraquexe, Marrocos. Aí, os convidados puderam experimentar não só os 620 cv, como a possibilidade de passear com o sol a acariciar a face e o vento a moldar os cabelos. O modelo transalpino retoma a filosofia dos Spider da Ferrari dos anos 50 e 60, mas actualizado no que respeita à tecnologia, tanto de conforto, como no que respeita à potência e ao prazer de condução.

Para quem estiver interessado, o Roma Spider monta uma capota em lona, solução que acaba por ser mais versátil e ocupar menos espaço na mala, quando recolhida, sendo ainda menos pesada. É capaz de abrir e fechar em apenas 13,5 segundos, até uma velocidade de 60 km/h. Mas nada disto impressiona tanto quanto circular, devagar ou depressa, ouvindo a melodia que o 3.9 V8 biturbo é capaz de emitir.