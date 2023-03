Tradicionalmente, as linhas de produção de automóveis são locais considerados delicados, em termos de segurança e até mesmo perigosos, uma vez que possuem uma quantidade significativa de robots e máquinas em movimento, que soldam, pintam, rebitam e aparafusam com a mesma facilidade com que arrancam uma mão ou um braço a quem invadir o seu espaço sem saber o que está a fazer ou os riscos que corre. Daí que nunca nenhum construtor tenha ousado misturar fábricas de automóveis com locais de lazer, até para garantir que os funcionários estão focados na tarefa que têm entre mãos. Mas isso era antes. Antes de a Tesla ter instalado um mega-escorrega dentro da sua fábrica de Berlim.

Elon Musk já tinha afirmado há algum tempo que via algum potencial em instalar diversões nas fábricas da marca. Mas nem assim a recente publicação no LinkedIn da Tesla deixou de causar alguma surpresa. Numa acção para atrair novos funcionários para a Giga Berlim, o construtor recorda que a fábrica alemã tem como objectivo ajudar na transição para as energias sustentáveis, prometendo novas formas de trabalhar. E, para mostrar que não está a brincar, colocou no post um pequeno vídeo em que se vê um empregado da fábrica alemã descer no que parece ser de um andar para outro, através de um escorrega tubular colorido.

Não deixa de ser curioso que o construtor com fábricas nos EUA, China, México (dentro de nove meses) e Alemanha, tenha escolhido precisamente este último país para instalar uma espécie de diversão dentro da fábrica. Essencialmente, porque todos reconhecem aos alemães uma postura rigorosa e exigente, mas poucos os associam a um espírito excessivamente jovial ou de possuírem uma tendência descomunal para festas.