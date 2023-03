Beyoncé Couture. A cantora juntou-se à Balmain para criar uma coleção inspirada no álbum Renaissance

A cantora partilhou na sua conta de Instagram uma fotografia com o designer de moda. “Obrigada a Olivier Rousteing e à Balmain por trazerem Renaissaince à vida em Alta Costura”, pode ler-se na legenda. Beyoncé agradece ainda a possibilidade de “celebrar a forma humana, de correr riscos artísticos, de derrubar barreiras e expressar-se livremente”.

Quando o álbum Renaissance foi lançado no verão passado Olivier Rousteing começou a ouvir sem parar. “Eu desenhava e desenhava enquanto ouvia e às vezes não consegues controlar a emoção do teu traço. E eu comecei a imaginar os desenhos dentro do álbum dela, como se iriam relacionar com as canções e as letras — não foi algo que seria suposto eu fazer,mas eu estava simplesmente inspirado pela música para o fazer. E foi assim que começou”, disse criativo ao telefone com a Vogue britânica.

No site da Balmain é possível ler uma explicação de cada look por OlivierRousteing, e ficar a saber algumas das técnicas usadas e artistas que colaboraram na sua criação. Para ver os looks desta coleção passe a galeria no topo deste artigo.