Luís Borges suspende atividade da marca "Call Me Gorgeous" depois de o nome ter sido registado por outra entidade

Luís Borges anunciou esta segunda-feira que decidiu “suspender temporariamente as atividades públicas” do seu projeto Call me Gorgeous. Embora o modelo tenha uma empresa com este nome, não teria a marca registada no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). O registo do nome foi concedido em dezembro passado à Essence Flow Lda, para a mesma área de comércio.

Na manhã desta segunda-feira, dia 15 de abril, Luís Borges recorreu à sua conta pessoal de Instagram para publicar um comunicado onde contava que no dia 16 de março deste ano recebeu na sua empresa uma notificação do representante legal da Essence Flow Lda a informar que tinha pedido e conseguido “o registo da marca comercial Call Me Gorgeous”. “Em conjunto com a minha equipa jurídica, entendemos que este registo foi efetuado de má-fé e em abuso de direito, numa tentativa de explorar indevidamente a ausência de registo formal da marca pela Call Me Gorgeous, Unipessoal Lda., junto do INPI”, escreve Luís Borges na sua publicação no Instagram.

Mais tarde, ainda esta segunda-feira, a L‘Agence, agência que representa Luís Borges, emitiu um comunicado onde dá conta de uma “iminente reestruturação do projeto de bijuteria associado ao nome e imagem” do modelo. O documento informa que foi constituída a sociedade comercial com o nome Call Me Gorgeous, Unipessoal Lda a 29 de julho de 2021, com Luís Filipe Semedo Borges como único sócio. Assim como que, no âmbito desta empresa, foi criado “um projeto criativo de produção e comercialização de bijuteria com o mesmo nome e foi comunicado publicamente a partir de 15 de agosto.