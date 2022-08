Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Onde estavam vocês no dia 13 de dezembro de 2013? Eu estava no Porto, vivia na Rua de Santos Pousada. Levantei-me, escovei os dentes, tomei banho, estava frio, fiz o meu pequeno almoço e abri a internet: foi inesquecível (mesmo que, até agora, não pareça). Acordei com o álbum homónimo Beyoncé e o dia ficou marcado para sempre. Sem qualquer divulgação prévia e surpreendendo tudo e todos, percebi que aquele não era só um álbum, era um álbum visual em que cada canção tinha uma história, um videoclip, um cenário, uma coreografia. Deu certo, Beyoncé fez com que a internet e a “Beyhive” (alcunha para a devota legião de fãs da cantora na qual me incluo, com a vossa licença), não falassem noutra coisa.

Numa época em que a divulgação antecipada e as pré-vendas de um álbum estavam em tendência crescente nas plataformas digitais, a cantora fez o caminho inverso e deu-nos um susto. Imagino ela dizendo algo como: “Te peguei, fã safado! Pensavas que era só para o ano?”. Estou a rir-me enquanto escrevo isto, pois lembro-me perfeitamente de caminhar pelo Twitter e tropeçar num screenshot da canção “Mine” e questionar: “O que é isso? Não conheço essa imagem… CALMA! É UM VIDEOCLIP DELA? MAS JÁ?” Tudo isto para dizer que existe uma Beyoncé antes e depois de Beyoncé. Parece um paradoxo, mas é só a realidade.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.