Jair Bolsonaro, ex-Presidente do Brasil, regressa esta quinta-feira ao Brasil, após três meses na Flórida, nos Estados Unidos. Antes de embarcar no voo, num avião com alusões ao universo Harry Potter, com rumo a Brasília, no aeroporto de Orlando, deu uma entrevista à CNN Brasil, onde garantiu que não vai liderar “nenhuma oposição” ao governo de Lula da Silva.

“Não vou liderar nenhuma oposição, vou participar com o meu partido, como uma pessoa experiente, com 28 anos de Câmara, quatro de presidente, dois de vereador e 15 de Exército, para colaborar com o que eles desejarem, como podemos apresentar-nos para manter o que tiver de ser mantido e mudar o que tiver de ser mudado”, disse Bolsonaro.

“Não é preciso fazer oposição a este governo, já é uma oposição por si só, dada a qualificação daqueles que compõem os Ministérios”, acrescentou o político brasileiro, que passou três meses “em silêncio” no estado norte-americano da Flórida. “Ele [Lula da Silva] criou mais 14 ministérios, o perfil das pessoas é bastante diferente dos nossos, pode fazer a comparação aí no Brasil. E começa-se a entender o porquê, queria que infelizmente fosse o contrário, não há como este governo dar certo.”

Bolsonaro faz check-in no Aeroporto de Orlando antes de voltar para o Brasil #oglobo pic.twitter.com/Tj8VKvVDXv — O Globo Política (@OGloboPolitica) March 29, 2023

“Infelizmente não há como colaborar com o governo que está lá, tendo em conta as pessoas que estão nos Ministérios.”

Bolsonaro disse que não vai “participar em muita coisa”, já que não tem mandato ou imunidade, mas mostrou estar disponível para ser “conselheiro para aqueles que assim o desejarem”. “Algumas coisas são uma página virada para nós e vamo-nos preparar para as próximas eleições”, transmitiu à CNN Brasil, garantindo que pretende viajar pelo Brasil, “uma, duas saídas por mês, no máximo três” para conversar “com simpatizantes”.

O ex-Presidente saiu do Brasil antes da tomada de posse de Lula da Silva. “Resolvi sair de lá, não passar a faixa e deixar que o Lula assumisse o governo sem ninguém a fazer oposição.”

Ouça aqui A História do Dia sobre o regresso de Bolsonaro ao Brasil

O regresso de Jair Bolsonaro ao Brasil, que deverá aterrar em Brasília às 11 horas (hora de Lisboa) desta quinta-feira, obrigou ao reforço das medidas de segurança na capital do país, devido a receio das manifestações dos simpatizantes do ex-Presidente. A presença policial vai ser mais numerosa na Praça dos Três Poderes, onde se encontram a sede da Presidência, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, instituições que a 8 de Janeiro foram atacadas e saqueadas por apoiantes radicais de Jair Bolsonaro.