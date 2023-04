O tenista argentino Sebastián Báez iniciou esta segunda-feira a defesa do título do Estoril Open com uma vitória frente ao moldavo Radu Albot, na primeira ronda do ATP 250 português, que está a decorrer no Clube de Ténis do Estoril.

Naquele que foi o primeiro encontro entre ambos, o jogador de Buenos Aires, 32.º classificado mundial, não teve tarefa fácil para superar o experiente adversário, de 33 anos, que ocupa o 106.º lugar no ranking ATP, só levando a melhor após duas horas e 11 minutos, por 7-5 e 7-6 (7-3).

A defender pela primeira vez na carreira um título ATP, Báez e Albot travaram um duelo muito equilibrado no court central do Clube de Ténis do Estoril, onde os dois ‘breaks’ do argentino imperaram sobre apenas uma quebra de serviço de Albot, para passar para a frente no marcador ao final do set inaugural.

Apesar de ter cedido na reta final do primeiro parcial, o campeão de Delray Beach de 2019 reagiu bem e facilmente atingiu o 4-1, altura em que Sebástian Báez pediu assistência médica.

Após ter sido assistido à coxa esquerda, o campeão do ATP 250 de Córdoba conseguiu recuperar e igualar o desafio (5-5), antes de passar para a frente no 11.º jogo (6-5). Como não foi capaz de fechar o duelo no seu jogo de serviço, viu-se obrigado a disputar o ‘tie-break’.

Na hora de todas a decisões, e depois de assistido uma segunda vez à perna esquerda, o campeão do torneio português foi mais eficaz e superior a Albot e, ao segundo ponto de encontro de que dispôs, carimbou a continuidade em prova e um encontro com o compatriota Pedro Cachín.