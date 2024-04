Era uma espécie de cimeira luso-francesa, acabou por tornar-se um autêntico pesadelo dos gauleses contra os portugueses. Quis o destino que as rondas iniciais do Estoril Open de 2024 colocassem em confronto quase toda a armada nacional contra adversários franceses e o saldo foi tudo menos positivo. Nos singulares, João Sousa perdeu contra Arthur Fils naquele que foi o último encontro da carreira como profissional e Henrique Rocha também não conseguiu resistir frente a Gaël Monfils. Já nos pares, Nuno Borges e Frederico Cabral também ficaram logo pelo caminho diante de Sadio Doumbia e Fabien Reboul. Sobrou, quase como último resistente, Nuno Borges. E foi literalmente um resistente para passar a primeira ronda, algo que tinha falhado no ano anterior depois da surpreendente derrota com Quentin Halys… que também é francês.

Entre duas paragens devido à chuva pelo meio, o maiato teve um daqueles jogos que se acaba bem conferem um reforço extra de motivação mas que se termina mal é um rombo para as semanas que se seguem. Lucas Pouille, que chegou a andar no top 10 do ranking mundial, ganhou os oito primeiros jogos, teve hipótese de fechar o encontro no segundo parcial mas Nuno Borges conseguiu uma grande reviravolta, passando à ronda seguinte com um triunfo por 0-6, 7-6 (6) e 6-3). “Foi um misto de querer muito e ao mesmo tempo não estar a conseguir fazer nada, a não conseguir entrar no jogo. Ele jogou muito com isso e obrigou-me logo a ter de tomar decisões. De repente tudo muda, ele também não está a conseguir jogar… foi uma montanha russa. No terceiro set senti que estava por cima e comecei a sentir-me mais confortável no campo, com as minhas decisões e as jogadas. Este jogo mentalmente valeu por três e foi mais coração do que ténis”, referiu.

Seguia-se Lorenzo Musetti, italiano que ocupa o 24.º lugar no ranking ATP e que contribuiu para a vitória dos transalpinos na última edição da Taça Davis após um longo jejum sem títulos. “Estou mais preocupado com o jogo de amanhã [terça-feira] de pares mas é um jogador muito talentoso, confortável na terra batida, mas também a fazer bons jogos em piso rápido. Vou tentar jogar com o facto de eu já ter jogado e ele não, porque hoje senti na pele o que isso é. Com o fator casa, espero estar a jogar melhor ténis do que hoje se quiser ter hipóteses”, comentara ainda na segunda-feira, antes de um dia cancelado devido à chuva e a derrota na estreia em pares mas sem que nada interferisse com aquilo que tinha em mente. E se no primeiro jogo houve mesmo mais coração do que ténis, agora houve muito ténis a entrar no coração de todos os presentes nas bancadas, que festejaram a passagem do português aos quartos do Estoril Open.

A partida começou com o italiano a tentar marcar uma posição através do seu serviço, fechando os dois jogos iniciais em branco e com muita confiança na sua esquerda e no jogo no fundo do court, algo que lhe valeu de seguida o primeiro break do jogo com um dos melhores pontos até aí que fechou o 3-1 para Musetti. Estava na altura de o português tentar outras soluções, fosse nas respostas mais agressivas ao serviço do transalpino, fosse na aposta em amorties que por muito pouco não lhe deram o 0-40 na quinta partida mas que valeram depois o contra break. Nuno Borges estava cada vez mais confiante, segurando o 3-3 no seu jogo de serviço e tendo mais um ponto de break desperdiçado de seguida. A decisão iria mesmo para tie break, com o jogador português a salvar dois set points para o 6-6 antes de elevar o nível e ganhar por 7-4.

A forma como ganhou o primeiro set, ficando sobretudo na retina uma paralela em slice que funcionou quase como um golpe final para o italiano nessa discussão, teve prolongamento no arranque do segundo parcial com Nuno Borges a ganhar o seu jogo de serviço, a fazer o break e a confirmar de seguida com o 3-0. O maiato tinha todas as condições para fechar o triunfo e seguir para os quartos mas teve ainda de passar por ligeiro calafrio, salvando um ponto de break para fechar o 5-2 antes de ganhar o segundo set por 6-3, tornando-se o primeiro português a chegar ao top 8 da prova desde João Domingues em 2019, quando perdeu exatamente nos quartos frente ao vencedor da competição desse ano, o grego Stefanos Tsitsipas.