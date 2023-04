O quadro principal do Estoril Open ainda não tinha começado e aquela era uma das imagens mais marcantes da edição de 2023: com o filho ao colo e o pai ao lado, depois de uma corrida do mais novo que emocionou as bancadas, Pedro Sousa festejava a vitória frente ao cazaque Timofey Skatov e a passagem no qualifying ainda com aquela sensação de que poderia ter sido o último encontro antes da retirada se não tivesse conseguido a grande recuperação que fez. Aliás, foi mesmo o facto de fazer o anúncio na véspera que acabou por “retirar pressão”, como o próprio confidenciou no domingo após o apuramento para o quadro principal.

“Estou bastante contente por atingir este objetivo. Foi um dia duro, sabia que se estivesse bem tinha hipóteses e joguei um encontro muito melhor do que na véspera. Na primeira ronda às tantas durante o encontro só pensava no que dizer às pessoas. Anunciar o que anunciei tirou-me um bocadinho desse peso e isso foi bom. Agora estou cansado, depois de dois encontros difíceis. Não é por estar mal fisicamente, mas tudo isto mexe comigo e com o meu corpo. Tenho treinado sempre, bem e com todos os melhores jogadores portugueses. Sinto que lhes dou bons treinos e que o nível ainda está lá. Quanto mais ritmo e confiança… melhor. Mas o nível agora também vai subir”, comentara o tenista lisboeta de 35 anos.

Qualquer encontro poderia ser o último de um jogador que colocou tudo na balança, percebeu o que queria e o que conseguia nesta fase da vida a nível de “disponibilidade física e mental” e tornou a decisão “fácil”. Ainda assim, quer ele, quer os muitos adeptos presentes tinham a esperança de que essa última participação no Estoril Open fosse prolongada pelo menos por outra ronda. Não aconteceu. E apesar de ter começado em vantagem, Pedro Sousa acabou por ser eliminado pelo jovem francês Luca van Assche, de 18 anos.

Num primeiro set com breaks e contra breaks a criarem grande incerteza no marcador, o português ganhou o tie break que lhe permitiu sair na frente (7-5) mas uma quebra de serviço no segundo parcial acabou por permitir ao gaulês, atual 91.º do ranking mundial (o melhor registo da carreira até agora), embalar para a vitória por 6-4. Tudo ficava adiado para o terceiro e último set, neste caso dominado pelo francês sem que Pedro Sousa conseguisse encontrar capacidade de resposta para evitar a derrota por 6-1 e o adeus ao Estoril Open do antigo top 100 do mundo, que deverá agora terminar no Oeiras Open depois de uma carreira que teve alguns pontos altos em Portugal como o famoso encontro com Del Potro feito ainda no ano de… 2011.