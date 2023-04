O tenista austríaco Dominic Thiem considerou esta terça-feira ter tido “uma vitória muito importante” na estreia no quadro de singulares do Estoril Open, frente ao compatriota Sebastian Ofner, garantindo que se sente a jogar melhor.

O antigo número três do mundo e atualmente 111.º precisou de três sets para afastar Ofner, 122.º e vindo da qualificação, por 3-6, 6-3 e 6-4, em duas horas e quatro minutos.

“Não interessa como passei, se foi em dois ou em três sets. É uma vitória muito importante. Estou muito satisfeito com a forma como joguei, mesmo no primeiro set. A bola está pesada, a bola está a causar estragos do outro lado. Cometi demasiados erros no primeiro set, depois no segundo e no terceiro cometi um pouco menos de erros. O encontro foi muito bom do meu lado. No geral, foi uma boa vitória do meu lado”, disse.

Thiem, vencedor do Open dos Estados Unidos em 2020, elogiou o compatriota, que “está em forma e está a caminho do top 100”, assumindo que este “foi um bom passo” no seu regresso ao melhor nível.

“Tenho o sentimento de que agora o meu jogo e o ritmo das pancadas é muito melhor do que na época indoor, quando ganhei bastantes encontros, e do que depois de Wimbledon do ano passado. Algumas coisas ainda não estão bem, mas obviamente estou a tentar melhorar. Mas no geral, desde as pancadas, ao ritmo, está muito melhor do que no ano passado”, referiu.

Neste momento, o grande objetivo do austríaco é “garantir a entrada direta em Roland Garros”, segundo torneio do Grand Slam da temporada, mas já só tem duas semanas para atingir essa meta.

“Vou tentar conseguir o máximo de pontos para o conseguir. Hoje, foi um bom passo em frente, mas tenho de continuar a melhorar, a ter algumas vitórias no bolso”, referiu.

O próximo obstáculo de Thiem será o norte-americano Ben Shelton, oitavo cabeça de série no Clube de Ténis do Estoril, que o austríaco considera estar “a ter um grande ano até agora”.

“Para mim, é um candidato ao top 10. É um atleta incrível, um servidor incrível. É a primeira vez que está na Europa, na época de terra batida. Obviamente, está em melhor forma do que eu, mas vou tentar aproveitar a minha maior experiência em terra batida”, assumiu.

Os dois tenistas já se encontraram nesta edição do Estoril Open, depois de Thiem, ao lado do português João Sousa, ter derrotado Shelton, que fez dupla com o também luso Duarte Vale, na primeira ronda do quadro de pares.