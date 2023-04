Um helicóptero japonês com várias pessoas a bordo desapareceu dos radares esta quinta-feira, confirmou o Ministério da Defesa do Japão em comunicado. O Sikorsky UH-60 — um helicóptero militar de médio porte — desapareceu enquanto sobrevoava as ilhas Miyako, na província de Okinawa, no sul do Japão e perto de Taiwan.

A imprensa japonesa indica que havia 10 tripulantes a bordo do helicóptero militar: dois pilotos, dois mecânicos e seis militares, todos da Força de Auto-Defesa. Fonte oficial do governo afirma apenas que “acredita que estão várias pessoas” no interior do aparelho.

O Sikorsky UH-60 desapareceu dos radares por volta das 16h40 locais — eram 8h40 em Portugal Continental. Quatro navios de partrulha procuram pela aeronave no Mar da China Oriental. As buscas começaram 90 minutos depois do desaparecimento.

As condições meteorológicas eram “moderadas” quando o aparelho desapareceu, a 18 quilómetros do aeroporto mais próximo, em Miyako-jima (a principal ilha da região). O helicóptero militar estava destacado do campo de Takayubaru, distrito de Kumamoto.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Quando desapareceu, o aparelho estava a participar em atividades de vigilância no Mar da China Oriental. O incidente ocorre apenas um dia depois de uma frota da marinha chinesa, liderada pelo porta-aviões Shandong, ter passado perto de Taiwan, a cerca de 400 quilómetros a sul da ilha.

Essa passagem aconteceu poucas horas antes de um encontro entre a líder taiwanesa Tsai Ing-wen e o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy. Pequim tinha ameaçado retaliar caso a reunião, em Los Angeles, se concretizasse, argumentando que se trataria de um desrespeito pela soberania da China.

Uma fonte citada pelo jornal oficial do Partido Comunista Chinês, Global Times, já tinha dito que as águas a leste de Taiwan e a sul do Japão são uma “posição estratégica vital” para cercar a ilha de Taiwan e evitar que forças estrangeiras interfiram militarmente, citou a Agência Lusa.