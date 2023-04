Sting já tinha contado e, agora, o rapper P. Diddy confirmou. Depois de em 1997 ter usado um sample da canção “Every Breath You Take”, dos Police, sem autorização, continua a pagar royalties ao vocalista Sting até hoje. E o valor não é baixo: são cinco mil dólares por dia.

A história não é exatamente nova. Em 2018, numa entrevista, Sting revelou que recebe dois mil dólares por dia em royalties de P. Diddy, depois de este ter usado parte da sua canção no seu hit “I’ll be Missing You”, de homenagem a Notorious B.I.G., lançado em 1997.

“O Elton John disse-me: ‘Tens de ouvir [a música], vais tornar-te num milionário!’. E eu disse ‘Eu já sou um milionário’. Ele disse ‘Vais ser duas vezes mais milionário do que já és!’. Paguei a universidade a alguns dos meus filhos com esse dinheiro e eu e o P. Diddy ainda somos bons amigos”, contou Sting em entrevista ao The Breakfast Club, dizendo que recebia cerca de dois mil dólares diários.

Agora, cinco anos depois, um excerto da entrevista voltou a tornar-se viral no Twitter. E P. Diddy comentou o caso, corrigindo a informação: “Não. Cinco mil por dia. Amor para o meu irmão Sting!”, escreveu o rapper.

A diferença de valores pode estar no facto de parte dos royalties serem pagos à Universal Music, como explica a Variety. Contudo, Sting manterá parte dos direitos sobre as suas canções dos Police, razão pela qual ainda continua a receber a soma de P. Diddy. O caso, porém, não parece ter beliscado a relação entre os dois músicos, que tanto no passado como agora se referem à situação num tom bem disposto.