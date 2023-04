A atriz norte-americana Hilary Swank foi mãe de gémeos (um rapaz e uma rapariga), anunciou na sua conta pessoal do Instagram. “Não foi fácil. Mas o rapaz (e a rapariga) valeram a pena”, escreveu numa publicação na rede social este domingo, desejando aos seguidores uma boa Páscoa.

Várias atrizes, como Viola Davis, Sharon Stone, Kate Hudson ou Chelsea Handler, deram os parabéns à atriz de 48 anos, que foi mãe pela primeira vez.

Casada com o empresário Philip Schneider, a atriz revelou que estava grávida em outubro do ano passado no talk-show “Good Morning America”. Na altura, Hilary Swank assinalou que era algo “que queria há muito tempo”.

Em outubro de 2022, a atriz, galardoada com dois Oscars, estava a gravar a série “Alaska Daily”, que estreou naquele mês e terminou de ser transmitida no canal norte-americano em março de 2023. As gravações tiveram de ser readaptadas por causa da gravidez.