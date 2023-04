A rodagem da segunda temporada de “House of The Dragon” (HBO Max) não vai, para já, passar por Portugal, tal como aconteceu na primeira parte da série. Esta terça-feira foi revelado que os trabalhos em volta do spin-off de “Guerra dos Tronos” recomeçaram no Reino Unido. A produção passou por Portugal país em 2018, na região de Monsanto, através da Sagesse Productions, de Sofia Noronha. Foi uma das grandes produções internacionais, a par de mais um episódio da saga “Velocidade Furiosa”, a passar pelo país nos últimos anos através do Fundo de Apoio ao Turismo e Cinema (FATC), com um incentivo fiscal que dá pelo nome de cash rebate, criado para atrair investimento nesta área.

O Observador sabe que a preparação para a nova temporada já tinha começado em novembro. No entanto, apesar das rodagens terem já arrancado em Espanha e no Reino Unido, não há qualquer indicação de que voltem a filmar em Portugal. A verdade é que a nova fase do FATC só foi lançada no início de abril, ou seja, a poucos dias de ter sido anunciado o começo da rodagem da segunda temporada de “House of The Dragon”.

