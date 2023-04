A partir de certa altura, denunciar já não era opção. Havia demasiado em jogo. A investigação em sociologia, aqui em Portugal ou no Brasil, seu país natal, orbitava em torno de Boaventura de Sousa Santos. Contar o que se passou naquela noite em casa dele seria condenar a sua própria carreira ao fracasso e arruinar também a do seu orientador de doutoramento a partir do Brasil, que manteria “relações políticas” com o sociólogo.

A história desta investigadora e política brasileira é a que surge no livro que aponta Boaventura de Sousa Santos por, alegadamente, ter assediado, sexual e moralmente, estudantes do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Terá sido a ela que o sociólogo português acariciou o joelho prometendo que “todas as portas” do centro se abririam para ela caso aprofundassem a sua “relação pessoal”.

O encontro não aconteceu nas instalações do Centro de Estudos Sociais. Depois de ter sabido que Boaventura de Sousa Santos tinha escolhido orientar a sua investigação — um motivo de orgulho na academia —, a estudante solicitou uma reunião de trabalho por email. O professor acedeu, mas pediu que o encontro acontecesse na sua casa. Quando ela chegou, foi recebida com bebidas alcoólicas. Recusou-as. Depois, perante as alegadas investidas de Boaventura, recusou também a sua proposta: “Acho que confundiu as coisas”, terá dito. Recolheu os seus pertences e abandonou a casa.

