As vagas em aberto no Tribunal constitucional foram preenchidas esta quarta-feira. Três novos juízes foram cooptados durante uma reunião realizada durante a manhã. As escolhas recaíram sobre Carlos Luís Medeiros Carvalho, do Supremo Tribunal Administrativo, João Carlos Loureiro, da Universidade de Coimbra, e Rui Guerra da Fonseca, da Universidade de Lisboa.

O Tribunal Constitucional é composto por 13 juízes, 10 eleitos pela Assembleia da República (maioria qualificada de dois terços dos deputados presentes), enquanto que os restantes são cooptados pelos juízes eleitos. Também neste caso, a escolha é por maioria qualificada de dois terços, sendo necessário 7 dos 10 votos para a cooptação.

O mandato dos juízes é de 9 anos e, na composição atual, Pedro Machete, Lino Ribeiro e o presidente João Caupers já cumpriram esse tempo, mantendo-se em funções até à posse dos sucessores.

Compete ao Tribunal Constitucional eleger o seu presidente e vice-presidente.