A HBO Max passará a chamar-se apenas Max, num processo de rebranding que inclui novos serviços e que será lançado nos Estados Unidos da América (EUA) no próximo dia 23 de maio, anunciou a empresa através de comunicado de imprensa esta quinta-feira. O lançamento na Europa acontece apenas em 2024, sem data de estreia confirmada.

A notícia chega poucas horas depois de a HBO Max anunciar através das redes sociais que a saga Harry Potter se prepara para regressar aos ecrãs em formato de série. Embora não se saibam ainda detalhes sobre a produção, a empresa garante que será “uma fiel adaptação dos livros icónicos” de J.K. Rowling.

Esta não foi a única novidade da plataforma na quarta-feira à noite, quando anunciou também pelo Instagram ter dado luz verde à produção da série “A Knight of the Seven Kingdoms: the Hedge Knight”, uma prequela de “A Guerra dos Tronos” que será escrita e produzida pelo próprio George R.R. Martin, em colaboração com Ira Parker. A série vai acompanhar “dois improváveis heróis que vagueavam por Westeros, Um jovem, ingénuo, mas corajoso cavaleiro, Ser Duncan the Tall, e o seu pequeno escudeiro, Egg”, adianta a empresa em comunicado.

Sobre Max, sabe-se que os subscritores atuais da HBO Max terão acesso ao novo serviço pelo mesmo preço da sua assinatura atual e que continuam a poder usar as funções do plano durante um mínimo de seis meses após o lançamento do novo serviço. Os perfis, configurações, histórico e os menus “Continuar a Ver” e “A Minha Lista” serão todos migrados “para que possam continuar exatamente onde pararam”, explica a empresa.

A renovação do serviço vai contar com os filmes da Warner Bros., HBO Originals, Max Originals, universo DC, da saga Harry Potter, e de uma vasta seleção de conteúdos infantis e nas categorias de comida, casa, reality, lifestyle e programação de canais como o Food Network, Discovery Channel, TLC e HGTV, entre outros.

Ainda não se conhecem os valores da subscrição em Portugal, mas sabe-se que a Max terá três planos com diferentes opções de preços. Nos EUA, o mais barato é o Max Ad Lite, que permite duas transmissões simultâneas e vai custar 9,99 dólares por mês (cerca de 9,06 euros) ou 99 dólares por ano (90,60 euros); e o mais caro é o Max Ultimate Ad Free, com quatro transmissões simultâneas, disponível por 19,99 dólares (18,13 euros) por mês ou por 199,99 (181,30 euros) euros por ano.