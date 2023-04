Em atualização

Já foi dado como extinto o incêndio que deflagrou, ao início da madrugada desta sexta-feira, num prédio na Avenida de Roma, em Lisboa, e que obrigou a transportar três pessoas para o hospital de Santa Maria. Segundo fonte das autoridades adiantou à rádio Observador no local, duas das pessoas necessitaram de assistência por inalação de fumo, a outra porque – num momento de pânico – saltou da janela de um segundo andar.

Segundo a Proteção Civil, estão no local 22 operacionais e seis viaturas. A operação inclui ainda 3 ambulâncias do INEM e agentes da PSP. O primeiro alerta foi dado pelas 00h06 e, sabe-se agora, o incêndio terá começado na cave.

À rádio Observador, uma moradora do prédio revelou ter ido alertada para o incêndio por um vizinho. Como o fumo vinha dos andares mais baixos, os moradores foram para as janelas aguardar pela chegada dos bombeiros. O prédio foi evacuado, tendo as pessoas sido retiradas com a ajuda de um veículo escada.

Até ao momento, não foram avançadas explicações para o que terá estado na origem do fogo e as autoridades estão a avaliar se as pessoas podem regressar a casa para passar a noite. Certa parece ser a necessidade de realojar os moradores da fração onde começou o incêndio.