O piloto francês Sébastien Loeb fará a estreia do Lancia Delta Evo-e na prova portuguesa do Mundial de Ralicrosse, em Montalegre, em 3 e 4 de junho, anunciou a organização transmontana esta segunda-feira.

Loeb vai correr integrado na equipa Special ONE Racing, do francês Guerlain Chicherit, que é presença assídua no rali Dakar de todo-o-terreno.

“A nova Special ONE Racing vai alinhar com dois Lancia Delto Evo-e na categoria rainha do Mundial, com o qual se comprometeu para as próximas três temporadas. E a estrutura francesa terá Loeb como companheiro de equipa de Chicherit, piloto que estreou o novo Delta totalmente elétrico na última prova do World RX de 2022, no Nürburgring, na Alemanha“, anunciou a organização portuguesa.

Loeb fará um teste no circuito transmontano no fim de semana anterior à prova, em 27 e 28 de maio. “Sou de uma geração que cresceu a ver os Lancia Delta nos ralis, por isso, é normal que tenha um carinho especial por estes carros. Mas, quando o Guerlain me falou pela primeira vez sobre um regresso ao Ralicrosse, pensava que ele estava maluco. Depois, testei o carro em dezembro de 2022 e fui imediatamente conquistado pelas performances. Tenho muita fé neste projeto e estou expectante para correr com o Delta nas pistas do Mundial”, afirmou Sébastien Loeb.

Com a organização desportiva a cargo do Clube Automóvel de Vila Real, o World RX of Portugal voltará a ter, este ano, o Campeonato do Mundo da categoria rainha (RX1e), o Campeonato da Europa de Supercars (RX1), o Campeonato da Europa de S1600 (RX3) e uma prova de suporte de Kartcrosse.

A prova é organizada pelo município de Montalegre, que já colocou os bilhetes à venda, por valores a partir de 25 euros. Os bilhetes de dois dias terão um desconto de 25 por cento durante o mês de abril. A prova portuguesa é a segunda de nove rondas previstas.