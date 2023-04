O presidente da Câmara do Montijo, Nuno Canta (PS), afirmou esta sexta-feira que o município sai beneficiado com a escolha de três localizações possíveis para a construção do futuro aeroporto de Lisboa naquele concelho da Península de Setúbal.

“O Montijo fica beneficiado, porque, além da solução Portela+Base Aérea 6, no Montijo, e da solução Montijo/Canha [o chamado aeroporto de Alcochete, mas que também está situado no concelho do Montijo], agora apareceu também o aeroporto de Pegões, outra freguesia do concelho”, disse à agência Lusa Nuno Canta.

“O Montijo sai reforçado com as escolhas da comissão técnica. É o concelho que tem mais alternativas para a localização do aeroporto”, acrescentou o autarca, instado a comentar a decisão da comissão técnica de aprofundar os estudos sobre nove soluções alternativas para o futuro aeroporto de Lisboa.

A comissão técnica que está a estudar a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa anunciou quinta-feira nove opções possíveis para o novo aeroporto, que incluem as cinco definidas pelo Governo (Portela+Montijo, Montijo+Portela, Alcochete, Portela+Santarém e Santarém) mais Portela+Alcochete, Portela+Pegões, Rio Frio+Poceirão e Pegões, totalizando sete localizações e nove opções estratégicas.

Uma das opções da comissão técnica foi recuperar a possibilidade de construção do futuro aeroporto em Rio Frio – escolha anunciada pelo antigo regime ditatorial do Estado Novo -, num território do concelho de Palmela que sempre teve uma relação preferencial com o Montijo.

“O aeroporto de Rio Frio – recuperado da decisão de 1972, que já esteve em lei para se realizar em Rio Frio -, apesar de se tratar de um território do concelho de Palmela, sempre teve uma relação histórica, económica, social e política com o Montijo”, disse Nuno Canta.

“Estou satisfeito porque estas localizações, todas elas, reforçam muito mais a posição do Montijo na região de Lisboa e como solução para a questão aeroportuária de Lisboa”, reiterou o autarca montijense.

Por outro lado, o presidente da Câmara do Montijo considera que “não se pode perder a perspectiva de que o próximo grande investimento aeroportuário da região de Lisboa tem de ser realizado a sul do Tejo, na Península de Setúbal”.

“Nós precisamos de ter aqui um motor de desenvolvimento que não temos, precisamos de ter aqui um motor de criação de emprego, que não temos, e precisamos de ter aqui empregos qualificados para as pessoas, que também não temos. Grande parte dos empregos qualificados está na margem norte. E as pessoas da margem sul do Tejo têm de se deslocar todos os dias, pelas pontes 25 de abril e Vasco da Gama, para trabalhar em Lisboa. Temos de inverter isto”, justificou o autarca socialista.

A necessidade de se construir uma terceira travessia do Tejo caso o futuro aeroporto de Lisboa seja efetivamente construído na Península de Setúbal não assusta o presidente da Câmara do Montijo, que diz se tratar de uma outra infraestrutura fundamental para a coesão da Área Metropolitana de Lisboa.

“A terceira travessia do Tejo parece uma questão evidente e necessária para a coesão da chamada região de Lisboa, cidade das duas margens. É um princípio dos anos 80 que ainda hoje está presente no planeamento do território da região de Lisboa e que, do meu ponto de vista, só se reforça com mais conexão, mais pontes, como é evidente”, justificou.

Confrontado com a possibilidade de o futuro aeroporto vir a ser construído em Santarém, o presidente da Câmara do Montijo considera que se trata de uma solução que não responde à necessidade de se aumentar a capacidade aeroportuária de Lisboa.

“Estamos a tratar de um aeroporto para a área metropolitana, para aumentar a capacidade aeroportuária de Lisboa. E isso obriga-nos, a todos nós, a sermos coerentes com essa estratégia, que passa por fazermos a construção de uma nova infraestrutura aeroportuária na Área Metropolitana de Lisboa”, disse Nuno Canta.

A construção de um aeroporto em Santarém, na opinião do autarca, “não cumpre este critério fundamental e está demasiado longe de Lisboa”.