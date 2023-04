Afinal, depois de Fernando Medina ter recusado a responsabilidade pela omissão de um parecer que detetava falhas no controlo do Plano de Recuperação e Resiliência, o Governo esclarece que foi mesmo o ministério das Finanças o responsável por acompanhar o processo, que acabou com a divulgação do documento, ditada por uma ordem judicial.

Depois de esta sexta-feira o ministro das Finanças ter empurrado o assunto para o ministério da Presidência, de Mariana Vieira da Silva, recordando que as Finanças não tutelam a área dos fundos comunitários, uma resposta enviada ao Observador e coordenada entre os dois ministérios assume que a Presidência “não recebeu” quaisquer pedidos de meios ou entidades para divulgar o parecer em causa.

Uma versão que bate certo com a que tinha sido adiantada pelo Jornal de Notícias, que pediu repetidamente acesso a esse documento às Finanças, até recorrer ao Tribunal Administrativo de Lisboa para obrigar o Executivo a revelar a informação.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.