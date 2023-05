A Microsoft vai tornar o navegador Bing com inteligência artificial (IA) disponível a toda a gente. Numa publicação assinada por Yusuf Mehdi, vice-presidente corporativo e responsável de marketing de consumo da tecnológica, é anunciado que o Bing vai passar de “limited preview” a “open preview”.

Ou seja, deixa de ser preciso estar numa lista de espera para receber a autorização para testar as capacidades de conversação do Bing, que funciona com o modelo de linguagem GPT-4. O Bing com IA pode ser testado por qualquer pessoa, desde que tenha uma conta Microsoft e o navegador Edge instalado.

O Bing com inteligência artificial foi revelado há cerca de três meses, recorrendo ao modelo de linguagem mais avançado da OpenAI, empresa onde a Microsoft já investiu pelo menos 10 mil milhões de dólares.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.