“Pedimos a todos os laboratórios de inteligência artificial [IA] para fazerem imediatamente uma pausa de pelo menos de seis meses no treino de sistemas mais poderosos que o GPT-4”. É esta a premissa da carta aberta do Future of Life Institute, uma organização sem fins lucrativos, que pede que se ponha pé no travão numa altura em que a corrida ao desenvolvimento de IA está acelerada. A disponibilização ao público do ChatGPT, desenvolvido pela norte-americana OpenAI, deu um contributo de relevo para pôr empresas como a Google ou a Microsoft, investidora na OpenAI, em competição direta.

Foram recolhidas mais de 50 mil assinaturas, diz o instituto, mas até ao momento estão confirmadas quase 14 mil. Além de nomes como Elon Musk, da Tesla e do Twitter, Steve Wozniak, co-fundador da Apple, ou o académico Stuart Russell, o autor de “Inteligência Artificial: uma abordagem moderna”, a “bíblia” da IA usada nas universidades, estão também várias assinaturas de portugueses, principalmente com ligação ao mundo académico.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.