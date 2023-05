“Fica aquém do que queríamos, mas o ótimo é inimigo do bom. Atingimos um patamar mínimo de entendimento.” António Domingues, presidente do Sindicato dos Maquinistas (SMAQ), que representa a quase totalidade daquela carreira na CP, resume assim o acordo a que chegou com a empresa e que permitirá pôr fim, pelo menos no curto prazo, a um ciclo de greves que paralisaram centenas de comboios. O acordo versa sobre um aumento de salários, melhoria das condições de trabalho e apoio psicológico aos trabalhadores, que passará a ser mais “prolongado no tempo”, menos “circunstancial” e poderá ser pedido quando um trabalhador quiser.

Questionados, CP e Ministério das Infraestruturas não avançam os termos do acordo. O SMAQ também não adianta pormenores porque, diz António Domingues, quer primeiro dá-los a conhecer aos dirigentes sindicais e aos outros associados, um processo que ainda poderá levar vários dias. Não refere, por isso, o valor dos aumentos salariais acordados, mas diz que, apesar de não ser exatamente o que queriam — aumentos em linha com a inflação, que foi de 7,8% em 2022 quando o proposto pela empresa para este ano foi de 51 euros, o que daria uma progressão média de 3,89% —, foi um “patamar mínimo”. António Domingues não esclarece se o aumento acordado passará por uma subida intercalar igual à decidida pelo Governo para a função pública, de 1% nos salários e de 80 cêntimos por dia no subsídio de refeição.

A subida salarial acordada é “minimamente satisfatória face às reivindicações”, afirma, sem revelar valores. O acordo foi firmado também para “trazer alguma estabilidade à empresa”, que tem sido afetada por greves, sobretudo parciais, convocadas pelo SMAQ e por outros sindicatos, e que suprimiu centenas de comboios nos últimos meses.

