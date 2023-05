“Rodeo”

O filme de estreia da francesa Lola Quivoron passa-se no meio dos frequentadores das controversas corridas ilegais de motos (ou “rodeos”) em França, e tem como protagonista Julia (Julie Ledru), uma jovem marginal que tenta entrar num desses grupos, onde as raparigas não são bem vistas e normalmente não aceites. Quase todos os intérpretes de “Rodeo”, incluindo Julie Ledru, não têm experiência de representação e frequentam “rodeos”. A fita, bem como a personagem principal, poderiam gozar mais da nossa simpatia, não fosse Julia uma descarada ladra de motos e não houvesse da parte de Quivoron um excesso de condescendência para com ela, bem como para todos os membros do seu grupo, que se dedicam ao roubo, tráfico e venda das mesmas (leia aqui a crítica).

“Do Jeito que Elas Querem — Um Novo Capítulo”

Depois de terem formado um clube de leitura no filme original de 2018, e vibrado com “As 50 Sombras de Grey”, as quatro inseparáveis amigas, Vivian (Jane Fonda), Diane (Diane Keaton), Carol (Mary Steenburgen) e Sharon (Candice Bergen), decidem agora mudar de ares, sair dos EUA e viajar até Itália, mais particularmente até Veneza. A ideia não é tanto irem ler livros, mas sim oferecerem uma despedida de solteira inesquecível a Vivian, que finalmente decidiu casar-se. De novo realizado por Bill Holderman, “Do Jeito que Elas Querem — Um Novo Capítulo” conta também com as participações de Andy Garcia, Don Johnson, Craig T. Nelson e Giancarlo Giannini.

“Mal Viver”/”Viver Mal”

Esta dupla de filmes de João Canijo (o primeiro ganhou o Urso de Prata — Prémio do Júri do Festival de Berlim) passa-se no mesmo local (um hotel familiar do Norte, algo descuidado e em dificuldades financeiras) e no mesmo espaço de tempo (um fim-de-semana). Os dois filmes funcionam como verso e reverso. A ação principal de “Mal Viver” é o plano secundário de “Viver Mal”, e vice-versa. Aquele centra-se em quatro mulheres de três gerações que são donas do hotel e trabalham nele. Este adota o ponto de vista de três grupos de clientes. Entre os intérpretes estão Rita Blanco, Anabela Moreira, Cleia Almeida, Madalena Oliveira, Nuno Lopes, Leonor Silveira e Beatriz Batarda (leia aqui a crítica).