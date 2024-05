Raoul Wallenberg: o sueco que salvou milhares de judeus em Budapeste

É o protagonista de uma das mais fascinantes e, ao mesmo tempo, misteriosas histórias da Segunda Guerra Mundial. Raoul Wallenberg era arquiteto. Também era home de negócios. Mas quando trocou um trabalho estável em Estocolmo por uma arriscada missão diplomática em Budapeste, tornou-se uma figura histórica. É essa figura que está no centro de um novo livro, “O Caso Wallenberg”, de Ingrid Carlberg, que chega às livrarias a 14 de maio.

Wallenberg faz parte do lote de nomes como Oskar Schindler ou Aristides de Sousa Mendes, homens em posições de poder que conseguiram, de forma mais política ou mais administrativa, salvar judeus da deportação e do envio para campos de concentração. No caso do biografado neste livro que foi originalmente publicado em 2015, a estratégia passava por documentação laboral e de asilo, que garantia a proteção do estado sueco sobre milhares de pessoas. No excerto que aqui publicamos, revela-se parte do esquema montado por Wallenberg, de que forma foi mantido e como conseguia resultados.

Após o fim da guerra, a história de Raoul Wallenberg ganhou contornos ainda mais enigmáticos. Acabou por ser detido pelas forças soviéticas, e terá morrido na prisão em 1957. Porém, as circunstâncias e os reais factos dos últimos anos da vida do diplomata só com este livro ganharam novos e mais coesos esclarecimentos. A autora é a jornalista sueca Ingrid Carlberg.

▲ A capa de "O Caso Wallenberg", de Ingrid Carlberg, na edição portuguesa da Casa das Letras

Raoul estabeleceu regras rígidas para os processos que regiam a atribuição dos passaportes de proteção. Para o efeito, foram desenvolvidos formulários de candidatura específicos, que cada pessoa tinha de preencher e entregar. O objetivo destes formulários era provar a ligação do requerente à Suécia, quer através de uma associação familiar quer através de uma associação empresarial. Se se tratava de negócios, havia várias condições que tinham de ser cumpridas: o dinheiro que ganhavam com as operações suecas tinha de representar uma proporção comprovadamente significativa das transações comerciais da empresa húngara; a relação tinha de ter durado vários anos; e o requerente devia ter tido um papel importante na empresa. Raoul também introduziu uma terceira categoria de proteção, destinada a artistas, «agentes de teatro» e outras pessoas que trabalhavam nas artes. Este dossiê foi marcado com as letras KL, que significa Kulturleute (pessoas da cultura).

Cada caso era examinado por um painel composto por quatro dos colegas mais próximos de Wallenberg, entre os quais estavam Hugó Wohl, Vilmos Forgács e Pál Hegedűs. Pelo menos três deles tinham de estar de acordo para que um pedido fosse aprovado. Com o tempo, quando Raoul estendeu e reformulou a sua construção burocrática, a decisão do painel também passaria a ser examinada por revisores e auditores adicionais, mas ele ainda não chegara a esse ponto. Por último, o próprio Raoul determinava o destino do requerente com a sua própria assinatura. Só então o passaporte de proteção podia ser entregue a Danielsson, para um carimbo final e assinatura.

Wallenberg não tinha intenção de iniciar uma ação relâmpago irrefletida. A sua ideia de salvar vidas baseava-se numa burocracia eficaz e rigorosa, pelo menos, nesta fase. As condições rigorosas que ele foi forçado a adotar eram necessárias para haver credibilidade, mas também tiveram algumas consequências. Para quem lia as condições, ficava claro que apenas os mais abastados de Budapeste podiam ser ter possibilidade de obter um dos passaportes de proteção suecos. Por isso, Raoul e os seus colegas tiveram de lidar com o rumor de que a missão de resgate sueca não estava interessada em ajudar os judeus pobres.

Desde o início, o plano era que Raoul voltasse à Suécia umas semanas depois de fazer um relatório inicial aos americanos. Não foi isso que aconteceu. No início de agosto, no entanto, Per Anger foi a Estocolmo, para pôr a família em segurança. Durante o verão, Budapeste sofrera mais de um bombardeamento e Per Anger era o único membro da equipa que tinha família. A mulher, Elena, passava muito tempo com a filha de 3 meses, Birgitta, na casa de evacuação da legação sueca, no lago Balaton. Mas isso não era uma solução sustentável.

Nessa altura, Raoul já contara tanta coisa sobre a sua missão a Per Anger que podia pedir-lhe para se encontrar com Iver Olsen, em Estocolmo, e pô-lo a par da situação. E também deu a Anger alguns pontos que gostava que ele discutisse na reunião que ia ter no MNE. Entre outras coisas, Raoul queria acabar com quaisquer ilusões que os diplomatas que estavam em Estocolmo pudessem ter: os alemães eram, e continuariam a ser, contra a saída de judeus para a Suécia. Assim sendo, por esse meio, os suecos só podiam ajudar um número muito reduzido de pessoas. Se queriam ajudar um número muito maior, teriam de se concentrar na organização da proteção local, dentro dos limites impostos pelos recursos disponíveis. E observou que «também não é do interesse sueco acolher um número muito grande de judeus».

Pediu também a Per Anger que arranjasse maneira de o MNE transmitir a Kálmán Lauer os relatórios de Raoul, «uma vez que ele precisa desta informação para recolher fundos adicionais e é o único que pode gerir o dinheiro». Na mensagem que enviou a Lauer, através de Anger, Raoul disse-lhe, sem rodeios, que precisava urgentemente do dinheiro dos americanos.