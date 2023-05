A Rádio Observador registou os melhores resultados de sempre num relatório Bareme Rádio da Marktest, com 1,2% de audiência acumulada de véspera (AAV) a nível nacional, o equivalente a 101 mil ouvintes. É uma subida de 20% face à última vaga, divulgada em março.

O melhor resultado foi registado em Lisboa, com 2%, seguido de 1,5% no sul, 1,3% no Porto, 1,1% no litoral norte, 0,8% no litoral centro e 0,4% no interior norte. Na escuta online a 30 dias também chegou aos 1,2%.

A Rádio Observador é ainda campeã no tempo médio de escuta em Lisboa e está mesmo à frente de todas as outras rádios, com 2h42 minutos (acima da Antena 3 com 2h25, da Comercial com 2h22 ou da TSF com 1h38).

Na análise por períodos horários na Grande Lisboa e Grande Porto, os melhores números são registados de segunda a sexta-feira entre as 6h00 e as 13h00, entre as 17h00 e as 20h00 e também já entre as 22h00 e a 1h00. Ao sábado, os máximos são atingidos entre as 10h00 e as 13h00 e entre as 15h00 e as 20h00. E ao domingo entre as 10h00 e as 13h00.

Entre os principais concorrentes da Rádio Observador, a TSF também aumentou as audiências ao nível nacional, mais três décimas face à vaga anterior, para 3,9%, a mesma subida da Antena 1, para 5,2%, enquanto a Renascença manteve os 6,1%.

Para alargar a cobertura nacional em FM e assim chegar a mais ouvintes, a Rádio Observador passará em breve a ser ouvida através de duas frequências do concelho de Rio Maior (92.6FM e 99.5FM). Estas antenas cobrem grande parte dos concelhos do Ribatejo e Oeste, melhorando a escuta da rádio para quem circula, por exemplo, na A1 entre o Carregado e Fátima e na A8 entre Torres Vedras e Alcobaça.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 FM na Grande Lisboa, em 98.4 FM no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro. Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter e no Instagram.