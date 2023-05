Em atualização

O Instagram está novamente em baixo. Ao final da noite de domingo em Portugal, centenas de milhares de utilizadores da aplicação deram conta de não conseguirem aceder à plataforma.

Segundo a plataforma Downdetector, que rastreia problemas com sites na internet, às 23h32 (hora de Lisboa) eram já quase 180 mil as queixas de internautas impedidos de entrar. Até ao momento, desconhecem-se as causas da aparente falha informática.

Neste momento, utilizadores que tentem entrar na aplicação para telemóvel são confrontados com as seguintes mensagens de erro ao tentarem consultar o feed de publicações e as histórias:

Até ao momento, a Meta — empresa dona do Facebook, WhatsApp e Instagram — ainda não se pronunciou acerca do sucedido. Segundo a Forbes, a falha está a afetar utilizadores à escala global.