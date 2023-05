Primeiro seria apenas um dérbi pelo orgulho e pela honra, depois do empate do Sp. Braga no Bessa frente ao Boavista tornou-se um pouco mais do que isso. Apesar da desvantagem que chegou a ser quase impossível de anular na teoria, o Sporting reabriu a janela de esperança de chegar ainda à Liga dos Campeões mesmo a depender ainda de terceiros. E até ao intervalo tudo corria da melhor maneira, com os leões a vencerem o rival Benfica por 2-0 e a terem até oportunidades para marcar mais golos perante um conjunto encarnado a anos luz do que já fez. No entanto, ao consentir o empate nos descontos, tudo se esfumou num ápice quase como se em 90 minutos existisse uma espécie de um espelho da bipolaridade que marcou a época.

É preciso recuar 15 anos até uma vantagem de dois golos ser desperdiçada num dérbi, nesse caso com papéis ao contrário que tiveram o Benfica a ganhar por 2-0 nas meias-finais da Taça de Portugal em Alvalade antes de uma reviravolta que ficou para a história com cinco golos marcados nos 25 minutos finais. Já a contar para a Liga, esse filme a favor dos encarnados aconteceu antes apenas uma vez e no longínquo ano de 1962, quando o Sporting desperdiçou uma vantagem de dois golos para empatar no final a três. Há outro dado histórico a ter em conta, de acordo com as estatísticos do Playmakerstats: esta foi a primeira vez que o Benfica saiu para intervalo a perder por dois golos e conseguiu empatar ainda o dérbi em Alvalade.

Mais uma vez, a defesa verde e branca voltou a tremer nos momentos decisivos e com isso marcou mais um registo negativo entre as três temporadas com Rúben Amorim desde início no comando técnico, desta vez com um total de 50 golos sofridos em termos oficiais em todas as competições contra 49 na última época e apenas 28 em 2020/21, quando os leões conseguiram quebrar o jejum de títulos. Olhando apenas para a Liga, o Sporting não marca muito menos do que nos dois anos anteriores (em relação a 2020/21 tem até mais golos) mas sofre muito mais, passando de 20 (2020/21) para 23 (2021/22) e agora 31 à 33.ª jornada.

Com isso, o Sporting tem nesta fase a segunda pior pontuação à 33.ª jornada do Campeonato das últimas seis temporadas, sendo apenas superada pela negativa pela época de 2019/20 que acabou com Rúben Amorim, que fez apenas os últimos 11 encontros do Campeonato após trocar o Sp. Braga por Alvalade.

“No geral, parece-me que merecíamos a vitória. Nos últimos minutos da segunda parte facilitámos um pouco, baixámos o ritmo mas a nossa vitória seria justa. Ficamos um pouco tristes por isso. Com um resultado de 2-0, às vezes inconscientemente facilitas, baixas um pouco… Foi isso o que se passou. Foi um grande jogo, temos de melhorar isso e tratar de fechar os jogos mais cedo. A primeira parte foi muito boa, jogamos muito bom futebol, temos de fazer uma segunda parte como fizemos esta primeira. Estou contente com a equipa mas triste pelo resultado”, comentou no final do encontro Manuel Ugarte em declarações à SportTV.