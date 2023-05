“Estamos aqui desde o início do jogo, mas por estar tudo com grades no Marquês, decidimos vir fazer a festa nos cafés próximos com os outros adeptos”, dizia Jorge, adepto do Benfica que estava a assistir ao jogo perto do recinto que ia receber a festa do trigésimo oitavo campeonato do Benfica. “O título podia estar na luz desde o jogo no Dragão, mas os planos de hoje à noite é festejar pelos quatro anos que não o podemos fazer”, rematava.

Antes do fim do encontro as vibrações pela Avenida da Liberdade eram de confiança de poder voltar a festejar um título nacional, mas Adriana dizia que não sentia falta de festejar. “Foram demasiados anos a conquistar Portugal, é mais uma vitória a juntar a muitas”. A festa continuava a ser feita perto da zona de revista policial, antes de poderem entrar no Marquês de Pombal, com telemóveis e rádios à espera do final do encontro disputado na Luz.

O apito do jogo do Benfica fez-se soar logo ao som de petardos e com as tochas vermelhas a serem acesas pelos adeptos benfiquistas prontos para a festa começar. Mal o jogo acabou a gritar a frase ensaiada: “O Campeão Voltou!”.

Com um palco a ser montado, loja do merchandising aberta com adereços alusivos ao 38.º campeonato, os adeptos começaram então a entrar no recinto e a serem revistados pela PSP. O que não valeu de muito. Houve na mesma desde foguetes, a petardos, e até sinalizadores a serem lançados.

“Vi o jogo em dois restaurantes, a primeira parte num e a segunda noutro, onde o ambiente era espetacular porque com o primeiro golo todos nós sabíamos que íamos ser campeões!”, declarou Rita, que foi para a festa com a família depois de quatro anos sem a presença benfiquista no Marquês. “É algo de muita felicidade e espectativa, desta vez consegui trazer os meus filhos, que vão viver toda esta alegria que é o Benfica”.

Quando os jogadores do Benfica seguiram em direção ao Marquês de Pombal num autocarro, juntamente com outros cinco para os familiares e amigos, a ansiedade era muita para ver os novos campeões nacionais por parte dos milhares de adeptos do Benfica que os esperavam. No palco, a festa foi animada por Deejay Kamala e pelos Os Anjos, mas Catarina só queria que os jogadores chegassem. “Sinto uma felicidade imensa, são quatro anos sem títulos e chegar a este momento é uma felicidade inexplicável! A receção aos jogadores vai ser apoteótica”.

Num espaço que se pensava ser suficiente, os adeptos do Benfica sentiram contudo dificuldade para encontrar um lugar onde fosse possível ver os jogadores do seu clube. Desde a Avenida Fontes Pereira de Melo à Avenida de Liberdade, não havia mais sítio para os tantos que queriam festejar o trigésimo oitavo campeonato nacional.

Com os seis autocarros a chegar ao Marquês de Pombal, os jogadores passaram por uma passadeira vermelha em direção ao palco enquanto o speaker gritava um a um o nome dos campeões nacionais. Desde o “Eu amo o Benfica” ao “Glorioso SLB”, os adeptos estavam eufóricos e prontos para se juntarem à festa. Otamendi, que já tinha levantado a taça de campeão, ergueu-a mais uma vez frente à maré vermelha instalada no Marquês.