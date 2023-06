As vacinas que integram o Plano Nacional de Vacinação ainda não foram compradas, o que tem gerado falhas na administração de inoculantes, avança esta quinta-feira o jornal Expresso. Isso obriga a que os centros de saúde ainda estejam a utilizar doses que sobraram das últimas entregas, mas os stocks já estarão no limite.

“Continuam a existir muitas falhas, por exemplo, nas vacinas contra o tétano e nas vacinas tetravalente e pentavalente, contra a difteria, tosse convulsa, poliomielite e haemophilus b”, relatou a Ordem dos Enfermeiros ao Expresso, indicando que os “centros de saúde não têm as doses de que precisam”. “A situação está longe de estar regularizada”, prosseguiu a mesma fonte, exemplificando que Braga tem uma “entrega prevista para o final da semana”: “Mas não sabe que vacinas vai receber nem em que quantidades”.

O presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, Gustavo Tato Borges, lamentou que se esteja a meio do ano e o “cadernos de encargos” continue por publicar. “Estamos a usar stocks de vacinas que foram sobrando”, apontou, identificando já “falhas” na administração de vacinas ao abrigo Plano Nacional de Vacinação.

De acordo com o Expresso, a Direção-Geral da Saúde notificou o Ministério da Saúde por várias vezes das falhas e da necessidade de adquirir vacinas. No entanto, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, garantia que não havia constrangimentos, se bem concedesse que estava a existir uma “gestão mais prudente de stocks”.

Ao mesmo jornal, o Ministério da Saúde assegurou que “o procedimento de aquisição de vacinas e tuberculinas no âmbito do PNV para o ano de 2023 estará concluído a meio da próxima semana“. Mesmo que a entrega aconteça, isso não impede o atraso de seis meses.

Por sua vez, Teresa Fernandes, coordenadora do PNV, salientou que “mais ou menos, a partir dos 12 meses os pais começam a atrasar-se um bocadinho mais para irem à vacinação com as crianças”. Contudo, continuou, “na avaliação aos 24 meses, já estão todos vacinados e já têm mais de 95% de cobertura vacinal, portanto, acabam por se vacinar só que perderam ali uma oportunidade, o que acarreta um risco”.