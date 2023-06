Um projeto-piloto, que arranca na segunda-feira no concelho de Loures, vai aproveitar e reutilizar a água das piscinas municipais da Portela para rega e outros usos não potáveis, divulgou esta sexta-feira a Câmara Municipal.

O projeto inicia-se no dia em que se assinala o Dia Mundial do Ambiente e tem como objetivo “evitar desperdícios e diminuir o impacto ambiental”, numa altura em que o país se depara com o “aumento da frequência e intensidade de períodos de seca e escassez de água”, segundo disse à agência Lusa o vereador com o pelouro da Energia e Sustentabilidade, Nuno Dias (PS).

“Todas as piscinas têm sempre uma pequena percentagem de perda de água e essa percentagem de perda de água, na sua utilização, regra geral vai para o circuito normal da água e não é reaproveitada. Não serve para mais nada. Aquilo que nós estamos a fazer é criar condições para que essa água perdida nas piscinas não seja efetivamente perdida e seja reutilizada”, explicou.

De acordo com o autarca de Loures, a implementação do projeto vai permitir a reutilização de 20 metros cúbicos de água por dia, o equivalente a 80 mil copos de água, quatro mil descargas de autoclismo ou a 800 duches de cinco minutos.

“Vai ser reaproveitada para um circuito normal que possa ser utilizado ou para a rega, para lavagem de espaços. Vamos começar nas piscinas da Portela e o nosso objetivo, se correr bem, é estender a todas as piscinas municipais”, acrescentou.