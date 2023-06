Um funcionário da Organização Mundial da Saúde foi morto durante o ataque a um hotel em Mogadíscio, capital da Somália, cometido por combatentes islamitas radicais do Shebab, revelou este domingo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Na sexta-feira à noite, um comando de sete combatentes islamistas invadiu o hotel Pearl Beach, na orla marítima de Mogadíscio.

De acordo com a polícia somali, seis civis foram mortos e dez ficaram feridos durante o cerco de seis horas, onde também morreram três membros das forças de segurança.

“Estou desolado com a perda de um funcionário da OMS [Organização Mundial de Saúde] no recente ataque em Mogadíscio”, escreveu Tedros Adhanom Ghebreyesus na rede social Twitter, acrescentando: “Condenamos todos os ataques contra civis e trabalhadores humanitários”.

I’m heartbroken that we have lost a @WHO staff member in the recent attack in #Mogadishu, #Somalia. My heartfelt condolences to their families and to everyone who lost a loved one.

We condemn all attacks on civilians and humanitarian workers.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 11, 2023