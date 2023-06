O Navio-Escola Sagres iniciou neste domingo uma viagem rumo à América do Sul, onde vai participar nas celebrações do bicentenário da Marinha da Colômbia, e tem a previsão de navegar durante 73 dias, até ao final de setembro.

Em comunicado, a Marinha refere que o Navio-Escola Sagres largou pela manhã, da Base Naval de Lisboa, para iniciar uma viagem que irá durar até ao final de setembro, numa cerimónia que contou com a presença do Chefe do Estado-Maior da Armada, Gouveia e Melo.

A Marinha dá conta de que, durante a viagem, o navio irá participar nas celebrações do bicentenário da Marinha da Colômbia, na regata Magalhães/Elcano inserida na The Tall Ships Races 2023, entre Lisboa e Cádis, Espanha, e nos festivais náuticos de Sines e Setúbal, organizados pela APORVELA.

Segundo a Marinha, o planeamento da viagem inclui o porto do Funchal, na Madeira, o porto Cartagena das Índias, na Colômbia, os portos Praia da Vitória e Ponta Delgada, nos Açores, e em Sines e Setúbal.

A Marinha indica ainda que o Navio-Escola Sagres, comandado pelo Capitão-de-fragata Mário Fonte Domingues, tem a previsão de navegar durante 73 dias, o equivalente a cerca de 1.752 horas de navegação.