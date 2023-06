É provável que nunca tenha ouvido falar da MB&F, mas trata-se de um fabricante suíço de relógios muito conceituado (e caro), também conhecido como Maximilian Büsser & Friends. Este fabricante, fundado em 2005, criou até agora 10 modelos tão estranhos quanto curiosos, sempre produzidos em pequenas séries que incrementam o seu valor, associado à complexidade do seu maquinismo. Desta vez concebeu o HM8 Mark 2, um relógio que afirma ser inspirado na indústria automóvel.

Desconhecida e longe da reputação de marcas mais luxuosas e veneradas como a Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Breguet ou Panerai, a MB&F criou o HM8 Mark 2 tendo o Porsche 918 Spyder como fonte de inspiração para a caixa e o Alfa Romeo Zagato para a forma do vidro em cristal de safira. Para movimentar os ponteiros, o fabricante recorreu a um movimento da Girard-Perregaux, que foi depois alterado pela MB&F.

O HM8 Mark 2 permite que o condutor veja as horas sem ter de girar o pulso ou retirar as mãos do volante 8 fotos

Além da forma peculiar do relógio, que faz lembrar as protecções rollbar de um desportivo de dois lugares estilo spider, saltam ainda à vista algumas outras curiosidades, como o facto de ser possível ver as horas a partir da lateral do relógio, isto é, sem retirar as mãos do volante. A MB&F concebeu um prisma em safira que permite ver os números do mostrador como se estes estivessem por cima dele e não no seu interior, facilitando a leitura.

Os 33 exemplares que serão fabricados do HM8 Mark 2 são propostos por cerca de 74.500€ a unidade, ou seja, um valor não muito diferente do exigido por um Porsche 718 Cayman, que é proposto entre nós por cerca de 80 mil euros.