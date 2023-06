Há um ano morria Paula Rego, a artista plástica portuguesa cuja obra alcançou a maior notoriedade internacional de sempre. Por esses dias ficou reforçada a ideia de que, apesar disto, era fraca a presença da pintora nas coleções de arte do Estado português e o próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chamou a atenção do Governo para a necessidade de serem adquiridas mais obras da pintora. É então que, no inicio deste ano, se faz a aquisição do quadro “O Impostor”, de 1964, uma peça ainda não dominada pela narração figurativa, mas pelas colagens, a escrita automática e reminiscências do Surrealismo.

Hoje, esta tela está pendurada numa das paredes do antigo Museu Berardo e marca a pré-abertura, antes da inauguração oficial a 28 de outubro, do Museu de Arte Contemporânea CCB. Mas marca também o fim de um ciclo, o ciclo de Joe Berardo, o empresário e colecionador agora a braços com a justiça e cujas obras colecionadas estão neste momento sob arresto judicial. Não deixa pois de ser uma ironia que a abertura do novo museu se faça sob o signo da impostura e Paula Rego, com o seu olho para as farsas políticas, sociais e familiares, não deixaria de achar graça a esta coincidência.

