As escolhas da organização dos Jogos Europeus no que toca às provas não deixaram todos os atletas felizes, tendo em conta que só poderiam existir provas de canoagem até 500 metros pelas dimensões do lago onde se estão a discutir as competições e que Fernando Pimenta é especialista no K1 1.000 e no K1 5.000, mas nem por isso a delegação nacional deixou os seus créditos por mãos alheias. Faltaram as medalhas, neste primeiro dia de finais, sendo que João Ribeiro e Messias Baptista terminaram na quarta posição após um epílogo que foi ao photo finish quando parecia que a dupla nacional do K2 500 chegara ao pódio. Assim, a primeira medalha de Portugal nestes Jogos Europeus de Cracóvia-Malopolska acabou por vir do karaté.

Depois de já ter garantido pelo menos um pódio, Ana Cruz terminou com o bronze ao perder nas meias-finais da prova de kata com a espanhola Paola Garcia Lozano (43.30-42.00), falhando assim o acesso à luta pelo ouro na competição que está a decorrer esta quinta-feira na Bielsko Biala Arena, na Polónia. Assim, a atleta do Manique de Baixo igualou o resultado de Patrícia Esparteiro nos Jogos Europeus de 2019.

De recordar que Ana Cruz, de 28 anos, tinha começado a sua participação com um triunfo diante da polaca Anna Kowalska (40.40-37.90), seguindo-se nova vitória contra a checa Veronika Miskova desta vez bem mais “apertada” (41.90-41.70). Ainda na fase de grupos, a atleta portuguesa sofreu uma derrota contra a outra finalista da prova, a francesa Helvetia Taily (42.30-41.20), mas seguiu na mesma para as meias-finais.