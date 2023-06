(Notícia em atualização)

O ministro das Finanças rejeita que o despacho interno que clarifica o decreto-lei do apoio às rendas seja ilegal. Esta quarta-feira no parlamento, Fernando Medina afirmou que o despacho, conhecido na semana passada, “é de natureza interpretativa” e diz não ver “como pode suscitar discordância que não resulte da crítica pela crítica”.

O ministro das Finanças, ouvido esta quarta-feira na comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito de uma audição regimental, respondeu ao PSD, que questionou o ministro sobre a legalidade do despacho, que este tipo de despachos clarificativos são normais. E deu exemplos para a necessidade da redação do despacho.

Sublinhando que o apoio à renda é uma medida “de grande importância no apoio ao rendimento” e “destina-se a apoiar famílias numa área sensível num contexto de subida dos preços”, o ministro sublinhou que quando a medida foi aprovada, foi estimado que chegasse a 150 mil famílias e que fossem gastos 250 milhões de euros. Neste momento, a medida está a chegar a quase 186 mil agregados familiares e estão em causa 240 milhões de euros, “o valor praticamente integral”.

“O despacho clarifica aspetos evidentes. Relativamente à base de calculo do rendimento, devem considerar-se as diversas fontes de rendimento, incluindo as que não estão declaradas. Como é que isto não pode merecer a concordância do senhor deputado?”, atirou Medina de volta ao PSD.

E deu exemplos “extremos”. “É admissível que alguém que recebe um milhão de euros de rendimentos prediais, sujeitos a taxa liberatória, possa beneficiar do apoio ao rendimento para habitação? Ou alguém que recebe por via de dividendos ou juros? A interpretação que fazemos é que não, não deve ser considerado”, justificou, defendendo ainda que os rendimentos devem ser avaliados de acordo com as declarações de rendimentos mais recentes. Por uma questão de celeridade, foi usada a base de 2021, mas esta deve ser atualizada com as seguintes para acertar contas. “É isso que consta no despacho. Dadas as dúvidas, a opção do PS, que o Governo apoia, é a possibilidade da interpretação ser feita por via de clarificação legal”. Isto porque o PS propôs incluir no programa Mais Habitação uma norma que esclareça o acesso aos apoios, em linha com o despacho das Finanças, que deixará de ser necessário quando esta proposta for aprovada.

“Vamos corrigindo o que houver para corrigir”, salientou Medina, que rejeitou ainda ter feito qualquer cativação.

Subidas dos juros trazem “acumulação de riscos”

Na mesma audição, o ministro das Finanças admitiu ainda que partilha “da visão daqueles que veem com apreensão a subida das taxas de juro de forma prolongada”. Medina considera que “começa a ser evidente na Europa que os efeitos e a acumulação de riscos adversos resultantes das subidas significativas começam a crescer”.

E uma vez que em Portugal a maior parte das famílias tem créditos à habitação a taxa variável, o país está numa “situação de vulnerabilidade” neste contexto. “Estes desafios estão a ser endereçados do ponto de vista político”, considera Medina, com medidas como o apoio aos créditos anteriores a 2011 e o novo instrumento de bonificação “que está em fase de implementação”, e ao qual serão feitas as “adaptações necessárias”. Porém, para o ministro, “algo que tem de ser intensificado é a adaptação por parte dos bancos dos instrumentos que têm ao dispor para apoiar o que tem sido o aumento dos juros para as famílias”.

Medina defende que este segmento tem de ter uma “atenção particular”, por ser um ponto de “maior importância para as famílias e para o equilíbrio macroeconómico do país”, porque “quando os encargos com juros e incerteza se portam de determinada maneira, isso tem impacto nos níveis de consumo”.

Medina salientou ainda o impacto da subida dos juros na dívida pública, que é “tendencialmente crescente” porque as renovações são feitas às novas taxas, perdendo Portugal acesso às taxas antigas, suportando assim uma fatura maior com juros. O Governo tem feito esforços, sublinha, para poder ter reduções nominais de dívida “para poupar nos encargos adicionais com juros e dirigir esses recursos para apoiar a economia e as famílias”.

Na sua intervenção inicial, Medina tinha salientado que Portugal “apresenta hoje um bom desempenho económico que supera todas as expetativas, suportado pelas exportações de serviços e bens, e que a economia “cresce de forma sustentada”, e que o desempenho orçamental positivo do primeiro trimestre “permite olhar com confiança para os objetivos traçados até ao fim do ano”.