Os norte-americanos Pantera vão abrir esta quarta-feira a primeira edição do Festival Evil Live, em Lisboa, enquanto os compatriotas Slipknot encerram as hostilidades, numa Altice Arena que estará praticamente lotada para receber dois nomes grandes do heavy metal mundial.

A maior sala de espetáculos da capital portuguesa, com capacidade para cerca 20.000 espectadores, estará quase esgotada nos dois dias, de acordo com a informação revelada à Lusa pela Prime Artists, promotora do evento.

Pantera, agora formados por Phil Anselmo (voz), Rex Brown (baixo), Zakk Wylde (guitarra) e Charlie Benante (bateria), com os últimos dois a substituírem os falecidos irmãos Dimebag Darrell e Vinnie Paul, apresentam-se ao público português após 21 anos sem tocar ao vivo, numa digressão que teve início em dezembro, no México.

O conjunto texano subirá ao palco pelas 23h15, depois de Mammoth WVH, Vended, cujo vocalista é filho de Corey Taylor, de Slipknot, Elegant Weapons, Soufly e Alter Bridge tocarem para os fãs portugueses.

No dia seguinte, à mesma hora, sobe ao palco da Altice Arena o também grupo norte-americano Slipknot, naquele que será um regresso a Lisboa, depois do concerto em 2019 no contexto do VOA — Heavy Rock Festival, que esteve previsto para o Estádio do Restelo, mas acabou por se realizar naquele recinto de Lisboa, face a uma falha de segurança detetada na estrutura do palco montado em Belém.

Antes da atuação dos mascarados de Des Moines, Voynich Code vai abrir as hostilidades, seguidos de Blind Channel, Fever 333, Meshuggah e Papa Roach.

Os bilhetes para a primeira edição do festival custam 70 euros para um dia e 120 para os dois.