Sem qualquer clube no ativo desde 2021, altura em que deixou o Marselha, André Villas-Boas não é alguém que tenha muitas aparições públicas. No entanto, e quando tem, diz coisas. E a presença no QSP Summit, que está a decorrer na Exponor, em Matosinhos, foi mais uma prova disso mesmo quando o tema foi o FC Porto, clube do qual é sócio e onde esteve pela última vez em trabalho na temporada de 2010/11, quando ganhou a Liga Europa, o Campeonato, a Taça de Portugal e a Supertaça antes de rumar ao Chelsea por 15 milhões, tornando-se nessa fase o técnico mais caro de sempre na história (o recorde foi entretanto batido).

“Vou contar-vos uma história e as razões pelas quais o plano da presidência está na minha cabeça. Sou um tipo veiculado ao destino. Assim foi a minha conversa com Bobby Robson, assim foi jogar uma final da Liga Europa com o Domingos Paciência, um ídolo de infância e a pessoa responsável por eu ter saído de uma carreira de jornalismo para uma de futebol. Sou muito veiculado à emoção e à intuição. Em 2015, na Rússia [Zenit], recebi uma mensagem de uma pessoa que ainda trabalha no FC Porto que dizia ‘Um dia vais ser presidente do FC Porto’. Nunca tinha pensado no assunto, mas a forma como aquilo alterou as minhas emoções… Senti como um destino que tenho para cumprir”, comentou André Villas-Boas no painel sobre liderança em tempos desafiantes, citado pelo jornal O Jogo, antes de falar sobre a carreira.

“As exigências de ser presidente do FC Porto são únicas, pela responsabilidade da pessoa que construiu o nosso portismo. O nosso portismo é graças a uma pessoa. É uma coisa que me está destinada e eu raramente não cumpro os meus destinos. Eu parei a minha carreira por decisão até 2024. Quero ter um papel ativo, como sócio votante que sou, sócio de 45 anos. Se é como candidato ou não, não sei… Não posso responder se serei ou não candidato. Se tenho as qualidades para o ser? Prefiro que sejam os outros a dizer isso. Felizmente neste período tenho encontrado pessoas que me motivam para várias coisas, entre as quais a presidência”, acrescentou a esse propósito, abordando ainda a relação com o presidente dos dragões.

“Tenho máximo de respeito pela pessoa que lá está. Respeito absoluto. Nós andamos desencontrados na relação, fruto de um jogo que tive entre o FC Porto e o Marselha… Para mim foi jogar ao Estádio do Dragão, vazio, o sócio do FC Porto e não o treinador do Marselha. O sócio do FC Porto que por acaso era treinador do Marselha e por acaso ganhou quatro títulos pelo FC Porto [em 2010/11]. Nesse dia confirmei o meu destino, no meu regresso a casa”, explicou André Villas-Boas sobre a origem de uma relação mais tensa com o líder dos azuis e brancos, sem deixar de elogiar o papel que teve para si e para o clube.

“Se o mesmo vai acontecer em 2024, em 2028 ou quando os estatutos disserem, que também estão a ser retocados, não consigo responder de forma precisa… Há tantas coisas a que estamos sujeitos… As eleições estão marcadas para abril de 2024, o meu papel como sócio ativo é votar nas mesmas. Se é como candidato ou não, não sei”, concluiu ainda a esse propósito André Villas-Boas no QSP Summit.