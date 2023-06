A rainha do Pop saiu esta quinta-feira dos cuidados intensivos depois de ter sido hospitalizada com uma “grave infeção bacteriana”, que a obrigou a adiar a digressão “The Celebration Tour”.

De acordo com a CNN, Madonna encontra-se a recuperar em casa, em Nova Iorque, para onde foi transportada por uma ambulância privada. “Ela está a salvo”, afirmou uma fonte do canal.

Na quarta-feira, o agente da artista, Guy Oseary, anunciou na rede social Instagram que “no sábado, dia 24 de junho, Madonna desenvolveu uma séria bactéria infeciosa que levou a um internamento de vários dias na unidade de cuidados intensivos”.

O anúncio provocou uma onda de mensagens nas redes sociais com os fãs preocupados a desejarem a rápida recuperação da cantora norte-americana: “Preciso de saber que a Madonna está melhor! Não quero saber da tour, eu só espero que a rainha esteja bem”, escreveu um utilizador no Twitter.

The more minutes and hours passes the more anxious I get! I need to know that @Madonna is better! I don’t care about the tour, I just wish my queen is ok!???? ????????

— alejandra✨ (@aleeciccone) June 29, 2023