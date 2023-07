As 181 páginas do relatório preliminar à comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP chegaram ao presidente da CPI, Lacerda Sales, a poucos minutos do fim do prazo, que terminava à meia-noite desta segunda-feira.

O texto completo, cuja relatora é a deputada do PS Ana Paula Bernardo, pode ser lido na íntegra aqui. Tira 29 conclusões gerais e deixa cinco recomendações para as empresas, seis para o Governo e duas sobre os trabalhos das comissões de inquérito.

Agora, até ao próximo dia 10, os partidos poderão fazer as suas sugestões de alteração. A apresentação e discussão da versão final está marcada para dia 13. Segue-se a apreciação do documento no plenário da Assembleia da República, dia 19 — o que levou mesmo a adiar o debate do Estado da Nação para dia 20.