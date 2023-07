Coco Lee morreu esta quarta-feira, 5 de julho, aos 48 anos, depois de uma tentativa de suicídio que a deixou em estado comatoso. A cantora deu voz à banda sonora em mandarim do filme de animação da Disney “Mulan” e cantou “A Love Before Time”, tema da banda sonora do filme “O Tigre e o Dragão” nomeado para Melhor Canção Original nos Óscares de 2001.

As suas irmãs, Carol e Nancy, explicaram num comunicado nas redes sociais que Lee sofria de depressão há vários anos e que a sua condição se deteriorou “drasticamente” nos últimos meses. “Coco procurou ajuda profissional e fez o melhor que pode para combater a depressão”, escreveram. “Infelizmente, o demónio dentro dela venceu.”

No passado domingo, 2 de julho, a artista tentou cometer suicídio em casa e acabou por ser internada no hospital. Apesar “dos melhores esforços da equipa médica para a salvar”, continuam as irmãs, acabou por morrer três dias mais tarde no Hospital de Queen Mary, em Hong Kong, onde estava em coma.

Coco Lee nasceu em Hong Kong em 1975 e era a mais nova de três irmãs. Em 1992, depois de terminar o liceu, assinou contrato com a editora Capital Artists. Entre as décadas de 1990 e 2000, foi uma estrela da pop com especial expressão na Ásia e bases de fãs em vários países, incluindo os Estados Unidos da América.

Além de dar voz à versão em mandarim de “Mulan”, cantou o tema “Reflection”, provavelmente o mais famoso de toda a banda sonora do filme da Disney. Em 2001, fez história ao ser a primeira cantora de descendência chinesa a cantar no palco dos Óscares, onde interpretou o tema de “O Tigre e o Dragão”.

Gravou 18 álbuns de estúdio e participou em três filmes: “No Tobacco”, de Stanley Kwan, “Master of Everything”, de Lee Xin, e “Forever Young”, de He Jiong.