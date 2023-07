Vestido com um camisa branca e um elaborado corpete dourado, Sam Smith percorreu o palco, onde uma estátua de uma mulher reclinada servia de plataforma para a banda, cantando os primeiros versos de “Stay With Me”. O tema, um dos mais conhecidos do artista inglês, serviu para abrir o apetite para um concerto excecional onde couberam todas as emoções. Smith escolheu um alinhamento pouco habitual, que começou com canções mais lentas e terminou numa espécie de êxtase infernal, com uma sequência disco, uma homenagem a Madonna e uma viagem ao inferno com “Unholy”. No Passeio Marítimo de Algés, Smith foi anjo, demónio e Nossa Senhora. Foi modelo de alta costura e fã de futebol feminino. Foi ele próprio, e convidou todos a serem-no também. “Este espetáculo é sobre liberdade”, declarou logo no início do concerto. “Por favor, Lisboa, divirtam-se. Tirem as vossas camisolas e soltem-se.” O artista levou as suas próprias palavras à letra.

O concerto de cerca de hora e meia, que seguiu o alinhamento da atuação no Mad Cool Festival, em Madrid, onde Smith atuou esta sexta-feira, foi um desfile de temas pop de diferentes nuances. Depois de uma série de canções bem dispostas, seguiu-se uma sequência de baladas e temas mais emotivos, como “Lay Me Down”, que Smith cantou com uma das back vocalists que o acompanharam este sábado, “uma das melhores vozes e uma das melhores pessoas” que conhece. “Há dois anos estava a fazer o meu álbum Gloria. Foi um tempo muito difícil e não podíamos fazer isto”, confessou Smith, que entretanto tinha mudado de roupa e vestido uma camisa branca com folhos e depois um elegante vestido roxo. “Prometi a mim mesmo que se pudesse voltar a fazer isto, ia cantar, dançar e festejar, porque não sou nada sem estes músicos e sem vocês”, acrescentou, dirigindo-se à multidão que se reuniu junto ao palco principal.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.