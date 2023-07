O Hospital de Santa Maria vai organizar entre quinta-feira e sábado uma campanha de dádiva de sangue, para aumentar as reservas durante a Jornada Mundial da Juventude, ao mesmo tempo que promove a segurança rodoviária no Verão.

A campanha vai permitir aos dadores de sangue experimentarem um simulador profissional de motociclismo, anunciou esta terça-feira em comunicado o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte (CHULN), de que o Hospital de Santa Maria faz parte.

“Esta ação tem como objetivos aumentar as reservas de sangue, em particular em vésperas das Jornadas Mundiais da Juventude, e promover a segurança rodoviária nesta época do ano“, refere o comunicado do CHULN.

Os pilotos profissionais Rodrigo Valente, que corre no campeonato espanhol de velocidade, e Pedro Nuno, que participa no Mundial de Resistência, juntam-se a esta campanha solidária, acompanhando de perto a experiência dos dadores, que têm de se inscrever antecipadamente no simulador da Moto Trainer.

O comunicado do CHULN lembra que em Portugal são necessárias em média cerca de mil transfusões de sangue todos os dias, que dependem da solidariedade dos dadores.

Os dadores de sangue têm de ser saudáveis, pesar no mínimo 50 quilos e ter entre 18 e 65 anos.