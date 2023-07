Falharam as negociações entre a indústria de Hollywood e o sindicato norte-americano que representa cerca de 160.000 atores do setor. A SAG-AFTRA poderá agora avançar com uma greve, que se soma à paralisação que os argumentistas iniciaram há dois meses.

Segundo o New York Times, esta poderá ser a primeira vez em 63 anos que atores e argumentistas de Hollywood se juntam numa greve. A última paralisação simultânea aconteceu na década de 1960.

Mais de 11.000 argumentistas de Hollywood iniciaram uma greve em maio deste ano depois de falharem as negociações sobre um acordo remuneratório entre o Writers Guild of America com os produtores de cinema e televisão norte-americana. O sindicato exige cerca de 600 milhões de dólares (546,2 milhões de euros) em aumentos salariais e outros benefícios, mas até agora ainda não foi possível chegar a um consenso. A situação pode deteriorar-se agora se os atores também avançarem para uma greve.

O New York Times avançou que o conselho da SAG-AFTRA foi unânime na recomendação para avançar com a greve. O presidente do sindicato, Fran Drescher, descreveu a postura do estúdio à mesa de negociações como “insultuosa e desrespeitadora”. “Até que comecem a negociar de boa fé, não podemos chegar a um acordo”, afirmou em comunicado.

Esta quinta-feira era o último dia do prazo para as negociações que tinham como objetivo alterar algumas das condições em vigor do atual contrato dos estúdios com o sindicato — incluindo aumentos salariais.

Nas discussões esteve envolvida a Alliance of Motion Pictures and Television Producers, que está a negociar em nome de estúdios como a Netflix, Disney Warner Bros e Paramount. “Estamos profundamente desapontados que a SAG-AFTRA tenha decidido afastar-se das negociações”, assumiram. “Esta é uma escolha do sindicato, não é nossa”, sublinharam num comunicado divulgado esta quinta-feira.

Apesar da paralisação dos argumentistas que decorre há semanas, a resolução dos atores em avançar com uma greve é uma surpresa. Segundo a CNN, a última vez que os profissionais do setor interromperam o trabalho em filmes foi em 198o.