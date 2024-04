Um acidente de elétrico na Universal Studios Hollywood, em Los Angeles, nos EUA, causou 15 feridos este sábado à noite, segundo as autoridades e a empresa, citadas pela Associated Press.

Os bombeiros do Condado de Los Angeles foram enviados a este parque temático adiantaram, pouco depois das 21 horas [cerca das 5 horas da madrugada desta quinta-feira], numa publicação nas redes sociais.

As vítimas foram levadas para os hospitais da zona e apresentavam ferimentos ligeiros, informou este departamento.

????????????TRAM CRASHES AT UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD

The incident involved a tram, which is part of the Studios Tour ride, crashing into railings after its brakes failed.

The number of injured has risen to 15, with at least one person in critical condition.

Sources: BBC, NBC pic.twitter.com/SAXFmePMaT

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 21, 2024