Pelo quinto dia consecutivo, um vulcão no sul da Islândia, na península de Reykjanes, continua em erupção. Apesar dos avisos das autoridades, nos primeiros dias continuaram a ser feitas visitas ao local: “É laranja puro como o sol”, descrevem.

A menos de 40 quilómetros da capital islandesa, Reiquiavique, o vulcão entrou em erupção na segunda-feira pelas 16h40 locais (17h40 em Lisboa). O fenómeno acontece depois de dias de atividade sísmica, com milhares de abalos a serem registados. De acordo com os especialistas, a erupção é de baixa intensidade, no entanto, o seu fluxo é significativamente mais poderoso do que as duas erupções anteriores em 2021 e 2022 na península de Reykjanes.

O Icelandic Meteorological Office aconselhou que não sejam feitas visitas ao local uma vez que níveis “perigosamente elevados” de gases vulcânicos, nomeadamente dióxido de enxofre, se vão acumular perto da erupção. Apesar dos avisos, nos primeiros dias várias pessoas deslocaram-se à área para observar o fenómeno, tendo ficado impressionadas.

A impressionante erupção do vulcão Fagradalsfjall na Península Reykjanes na Islândia, essa erupção começou essa semana, é um verdadeiro espetáculo da natureza!!! pic.twitter.com/i6aphtXywJ — Sacani (Space Today) – AKA Gordão Foguetes (@SpaceToday1) July 12, 2023

“Quando se olha para o centro do fluxo de lava, é muito mais brilhante do que eu estava à espera”, disse um turista, citado pela France 24.

“Estava a pensar em cores mais escuras, como os pretos e os castanhos, como a rocha quando começa a solidificar. Mas mesmo no centro é laranja puro como o sol. É espantoso“, descreveu.

O fenómeno pode ser acompanhado ao vivo através de uma emissão contínua da erupção: