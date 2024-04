“Isto começou a acontecer por volta das 15h20, depois a superfície da cratera começou a subir”, disse Elísabet Pálmadóttir, especialista em desastres naturais do Gabinete Meteorológico da Islândia, em declarações ao jornal islandês Morgunblaðið, sobre o aumento do fluxo de lava das crateras Sundhnúka, no domingo.

A atividade vulcânica no sudoeste da Islândia prossegue, desde a erupção vulcânica na península de Reykjanes, no sudoeste do país, no dia 17 de março — a quarta na região desde 18 de dezembro.

Entretanto, foi decretado o estado de emergência e a cidade de Grindavik e a Lagoa Azul (uma das atrações turísticas mais populares da Islândia) foram evacuadas. Esta última foi, entretanto, reaberta, no passado sábado, segundo noticia o diário islandês.

No domingo, dia 7 de abril, foi registado um aumento no fluxo de lava na única cratera ainda ativa. Entretanto, Böðvar Sveinsson, também especialista em desastres naturais do Gabinete Meteorológico da Islândia, confirmou ao jornal Morgunblaðið que “a borda da cratera rachou no lado norte, pelo que começou a fluir nessa direção”.

Pálmadóttir diz não ser claro o que causou o aumento do fluxo de lava, mas destaca dois fatores como causas mais prováveis: por um lado, pode tratar-se de uma acumulação de magma sob a lava, pelo que a pressão sobre canais obstruídos aumentou; por outro lado, pode dar-se apenas o caso de se tratar de um aumento do volume de magma. De qualquer forma, a perita constata um leve aumento na turbulência.

Elísabet Pálmadóttir enfatiza, porém, a componente estética da erupção: “É incrivelmente bonito”. A especialista em desastres naturais garante que os fluxos de lava que se intensificaram não são motivo de preocupação, indicando apenas que a erupção continua em curso.

O diário Morgunblaðið divulgou, no seu canal de Youtube, um vídeo em direto que mostra a erupção das crateras Sundhnúka desde domingo:

Entretanto, a Associated Press (AP) publicou um vídeo onde se vêm as fortes erupções que se registam desde domingo, ao mesmo tempo que auroras boreais iluminam o céu da península de Reykjanes, a 30 quilómetros de Reiquiavique.