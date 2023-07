Em atualização

Jane Birkin, cantora e atriz anglo-francesa, morreu aos 76 anos, avançou a Sky News. Segundo a imprensa francesa, foi encontrada em casa pela sua cuidadora, em Paris. Nos últimos anos, a artista tem vindo a sofrer vários problemas de saúde, que a levaram ao cancelamento de concertos.

Em março de 2023, a cantora foi obrigada a adiar vários espetáculos em Paris, previstos para maio, depois de ter fraturado o ombro. O mesmo aconteceu em setembro de 2021, depois de ter sido vítima de um ligeiro AVC.

“Sempre fui uma grande otimista e tenho consciência de que ainda vai demorar algum tempo até poder estar de novo em palco e convosco. Gosto tanto de estar convosco”, declarou Jane Birkin, num comunicado em maio de 2023, citada pela Sky News.

Considerada a mais francesa das artistas britânicas, Jane deu nome ao modelo Birkin das malas Hermès. Começou a sua carreira como atriz mas a sua fama internacional cresceu com a sua relação com o cantor e compositor francês Serge Gainsbourg, com quem gravou a música “Je t’aime… moi non plus”, em 1969.

Os dois foram um casal até 1980 e tiveram uma filha, a atriz Charlotte Gainsbourg.

Nascida em Londres em 1946, Jane Birkin mudou-se para a França no final dos anos 1960. Para além de cantora, foi também argumentista, realizadora e atriz tendo participado em filmes como “A Piscina” (1969), “Se D. Juan Fosse Uma Mulher” (1973) e “A Filha Pródiga” (1981).